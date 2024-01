Nim Barroso comemora empenho de R$ 200 mil para Hospital de Mirante da Serra

Em uma ação direcionada à melhoria das condições de tráfego na RO-478, que conecta o município de Costa Marques ao distrito de Forte Príncipe da Beira, a deputada estadual Cláudia de Jesus (PT) encaminhou ao Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes (DER), um pedido urgente para a limpeza e recuperação dessa via.

“Precisamos nos antecipar e cuidar dos impactos econômicos, sociais e de saúde que podem surgir dessa situação”, disse a parlamentar.

A rodovia, essencial para a região, está em condições precárias, com muitos buracos, especialmente após as chuvas, prejudicando tanto o transporte local quanto o acesso a áreas importantes como a comunidade quilombola e o turismo no Real Forte Príncipe. A situação da estrada impacta a vida dos moradores e a economia local, principalmente a agricultura.

A deputada Cláudia de Jesus destacou a importância de assegurar o direito de locomoção da população, ressaltando que o problema da RO-478 vai além da infraestrutura, sendo uma questão de respeito e cuidado com a comunidade. A solicitou limpeza e recuperação da rodovia, e instalação de dispositivos de controle de velocidade e a melhoria da sinalização em trechos críticos.

Cristiane Abreu I Assessoria parlamentar