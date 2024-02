Nim Barroso destina mais de R$ 11 milhões em emendas

O deputado estadual Nim Barroso (PSD) destinou mais de R$ 11 milhões em emendas ao longo do ano de 2023, sendo quase R$ 5 milhões para o município de Ji-Paraná. Os recursos foram direcionados para a saúde, educação, infraestrutura, esporte e lazer, beneficiando a população. O parlamentar também visitou os quatro cantos do Estado, conversando com as lideranças e recebendo demandas.

A maioria dos municípios da região central recebem atenção do deputado Nim Barroso. “Estamos comprometidos com ações que impactem positivamente a vida das pessoas. As emendas parlamentares visam fortalecer áreas fundamentais para o progresso da cidade, como a educação, a saúde e o bem-estar da comunidade”, afirma.

“O meu gabinete na Assembleia Legislativa e nosso escritório parlamentar em Ji-Paraná estão de portas abertas para receber lideranças e cidadãos de todos os municípios, pois, o meu papel é trabalhar para melhorar as condições de vida da nossa população. Seja por meio de emenda parlamentar, de projetos de lei ou de articulações políticas”, frisou Nim Barroso.

O trabalho do deputado vem chamando a atenção e cada vez mais municípios buscam o apoio do parlamentar. Alguns por indicação daqueles que já estão sendo atendidos e reconhecem a forma de trabalhar do deputado Nim Barroso.

Texto: Natalino Ferreira Soares I Assessoria parlamentar

Foto: Rafael Oliveira I Secom/ALE/RO

Fonte: Assembleia Legislativa de RO