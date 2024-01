Nim Barroso destina R$ 273 mil para construção de campo de futebol com grama sintética, em Ji-Paraná

O deputado estadual Nim Barroso (PSD) anunciou na segunda-feira (22), a liberação de R$ 273.169,00 mil, que serão utilizados na construção do campo de futebol com grama sintética, cobertura metálica e alambrados. A obra é indicação do vereador Marcelos Lemos (PSD), e será construída no bairro São Francisco, segundo distrito de Ji-Paraná.

Conforme o Marcelo Lemos, que pleiteou essa demanda junto ao deputado Nim, que prontamente atendeu ao pedido do parlamentar e viabilizou o recurso. “Com essa estrutura o campo fica em boas condições de uso o ano todo, proporcionando um maior conforto aos praticantes do esporte. agradecimento ao deputado Nim Barroso que atendeu meu pedido,” assinala o vereador.

Deputado Nim Barroso é do PSD (Foto: Antônio Lucas I Secom ALE/RO)



Para o deputado Nim Barroso, a construção do campo de futebol com grama sintética, cobertura metálica e alambrados faz parte da política de investimento no esporte. “A palavra já está empenhada e sabemos que tem muito a ser feito, mas são vários investimentos que vem melhorando gradativamente o acesso da população ao esporte”, disse. “

O campo de futebol com grama sintética e cobertura, que será construído no bairro São Paulo Francisco, dispensa cuidados especiais, economizando tempo e recursos para o município. Ela mantém sua aparência verde e exuberante o ano inteiro, independentemente das condições climáticas, garantindo um gramado em condições de uso e bem cuidado”, finalizou Nim.

Texto: Natalino Ferreira Soares

Fonte: Assembleia Legislativa de RO