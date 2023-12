Nim Barroso participa da posse do novo presidente do TCE-RO

O deputado Nim Barroso (PSD) participou da posse do novo corpo diretivo do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia (TCE-RO), para o biênio 2024-2025. A solenidade de posse contou com a presença de autoridades e representantes de órgãos públicos. Na oportunidade, foram empossados como presidente do TCE/RO, Wilber Coimbra, e o procurador-geral do Ministério Público de Contas (MPC-RO), Miguidônio Inácio Loiola Neto.

Conforme o deputado Nim Barroso, “foi uma satisfação acompanhar a cerimônia de posse do novo presidente do Tribunal, para conduzir os trabalhos nos próximos anos. Ao novo presidente, conselheiro Wilber Carlos dos Santos Coimbra, desejo muito sucesso à frente do TCE-RO”, destacou.

O parlamentar agradeceu o convite para participar do evento, falou ainda sobre a importância do Tribunal de Contas e do Ministério Público de Contas no controle da administração pública. “É fundamental destacar que as instituições de controle nunca foram tão eficientes, atuando ativamente na defesa do patrimônio público, merecendo nosso respeito e agradecimento,” finalizou Nim.

Texto: Natalino Ferreira Soares I Assessoria parlamentar

Foto: Ronaldo Pinheiro I Assessoria parlamentar

Fonte: Assembleia Legislativa de RO