Nim Barroso participa do Natal da Amizade e entrega cestas básicas em Ji-Paraná

O deputado estadual Nim Barroso (PSD) esteve acompanhado do vereador Marcelo Lemos (PSD) e de colaboradores em vários bairros de Ji-Paraná, na manhã do último sábado (23) em mais um Natal da Amizade. Na oportunidade, o parlamentar fez a distribuição de dezenas de cestas básicas aos moradores necessitados.

A ação social Natal da Amizade, desenvolvida pelo deputado Nim Barroso, vereador Marcelo Lemos e apoiadores, está em sua sétima edição e tem o objetivo de ajudar as pessoas que precisam. A cesta de alimentos conta com arroz, feijão, macarrão, extrato de tomate, sal, café e óleo.

A dona de casa Maria Salete Gomes, moradora do residencial Capelasso, sendo uma das primeiras contempladas, elogiou a iniciativa. “Tem o que precisamos na cesta, quase não dá para carregar. Veio em boa hora essa ajuda”, concluiu.

Para o vereador Marcelo Lemos, é muito satisfatório visitar essas famílias. “O Natal da Amizade acontece há sete anos, agora em parceria com o deputado Nim Barroso, possibilitou a entrega das cestas básicas às famílias de baixa renda cadastradas na base de dados para programas sociais do município de Ji-Paraná. Essa ação entrega dignidade a mais de 250 famílias, que irão complementar a alimentação”, frisou.

Conforme o deputado Nim Barroso, essas ações acontecem com ajuda dos parceiros. “Estamos atravessando um momento difícil, e tem muita gente precisando. Por isso eu e meus colaboradores abraçamos essa causa, tenho certeza que se cada um fizer a sua parte, a situação diferirá”, destacou o parlamentar.

A ação social Natal da Amizade foi realizada contando com apoio da Destak Fios, Máximos Viagens, HCR e equipes do vereador Marcelo Lemos e do deputado Nim Barroso.

Texto e fotos: Natalino Ferreira Soares I Assessoria parlamentar

Fonte: Assembleia Legislativa de RO