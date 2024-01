Nim Barroso se reúne com liderança

O deputado Nim Barroso (PSD), na quarta-feira (24), recebeu em seu escritório parlamentar em Ji-Paraná, o vereador Negão Buiu (DEM), de Urupá. No encontro, a liderança solicitou apoio ao parlamentar para que, por meio das emendas, contribua com o seu município.

Conforme o vereador Buiu, o apoio do deputado Nim Barroso é fundamental. “A destinação de recursos provenientes de emenda parlamentar é importante para nosso município. O deputado Nim ajuda com a indicação de emenda, além de encaminhar nossas reivindicações aos secretários de estado e quando necessário ao próprio governador”, afirmou.

Nim Barroso agradeceu a visita do vereador e falou que seu gabinete na Assembleia e escritório em Ji-Paraná estão à disposição da população de Urupá. “Seguimos apoiando o município no desenvolvimento de políticas públicas que atendam a população”, disse o deputado.

O parlamentar afirmou que seu compromisso é com a população. “Recebemos as demandas e estamos sempre na busca por soluções, através de requerimentos ou emendas parlamentares. Nosso objetivo é atender as necessidades dos nossos municípios,” finalizou Nim.

Texto: Natalino Ferreira Soares I Assessoria parlamentar

Foto: David Lucas I Assessoria parlamentar

Fonte: Assembleia Legislativa de RO