A Nissan promoveu recentemente importantes mudanças em sua estrutura organizacional e unificou divisões para colocar em prática a estratégia de crescimento programada para os próximos anos. Desde 1º de novembro, a Nissan Mexicana (NMEX), a Nissan Importers Business Unit (NIBU) e a Nissan América do Sul (NSAM) foram reunidas em uma só operação e agora atuam sob a denominação de Nissan América Latina (LATAM).

O anúncio da unificação foi realizado na visita do CEO da Nissan, Makoto Uchida, ao Complexo Industrial da Nissan do Brasil em Resende (RJ). De acordo com a marca, a estreante Nissan LATAM, que faz parte da região Américas, nasce formada por 39 países: México (Nissan Mexicana), Bolívia, Colômbia, Equador, Paraguai, Uruguai, os países da América Central e Caribe (NIBU), e Argentina, Brasil, Chile e Peru (NSAM).

“Alinhar o México, América do Sul e NIBU em uma única unidade de negócios na América Latina nos posicionará para aproveitar melhor nossas amplas operações de fabricação e a fortaleza de nossa marca para acelerar nosso desempenho”, disse Jérémie Papin, presidente da Nissan Américas.

“A América Latina é uma região chave para a Nissan não apenas do ponto de vista dos negócios e da sua produção, mas também pelo potencial de crescimento e desenvolvimento, liderado pelo talento e qualidade entregue pelos seus colaboradores”, completou Guy Rodríguez, presidente da Nissan América Latina.

Ao todo, a Nissan LATAM nasce com cinco importantes fábricas de veículos. São três no México (Aguascalientes 1, Aguascalientes 2 e Cuernavaca), uma na Argentina (Córdoba) e uma no Brasil (Resende). Além disso, há duas plantas de motores (Aguascalientes e Resende), dois centros de pesquisa e desenvolvimento, um centro de design, mais de 700 distribuidores em toda a região e 19.000 funcionários.

No Brasil, a Nissan confirmou que investirá R$ 2,8 bilhões em Resende (RJ) para produzir a partir de 2025 a nova geração do Kicks. Segundo a marca, este novo ciclo de investimento “vai marcar um antes e depois para a Nissan no Brasil”.

