No Carnaval, Anitta canta ‘Macetando’ com Ivete Sangalo e Ludmilla reage: ‘Amo”

Convidada de Ivete Sangalo na abertura do Carnaval de Salvador, Anitta levantou a multidão que curtiu o início da folia na capital baiana. Nesta quinta-feira (08), a poderosa foi levada até o trio de Ivete em uma van, que atravessou a multidão.

As duas cantaram ‘Macetando’, hit da cantora baiana com Ludmilla, com quem Anitta coleciona uma série de desentendimentos e levaram os fãs ao delírio.

E é claro que a cena não passou despercebida pelos fãs, que reagiram nas redes sociais. Aliás, não foram só os fãs que comentaram sobre! Ludmilla também deixou seu comentário nas redes sociais. “Tá todo mundo macetando”, escreveu a cantora, se referindo a um trecho da música, no post da apresentação. Anitta não ficou de fora e deixou seu comentário na publicação: “Amoooo”.