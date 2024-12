No Dia D de Combate à Dengue, governo de RO promove ações de orientação à população para eliminação de criadouros do mosquito

Com a distribuição de folders, cartazes e outras publicações informativas sobre os cuidados que se deve ter para evitar a formação e proliferação de criadouros do mosquito da dengue, o governo de Rondônia aderiu à campanha nacional “Dia D de Mobilização Contra a Dengue”, no sábado (14). A ação foi realizada pela Agência Estadual de Vigilância em Saúde de Rondônia (Agevisa), simultaneamente em dois locais em Porto Velho, no Espaço Alternativo e no cruzamento da Avenida Calama com Rio Madeira.

De acordo com a última edição do Boletim Epidemiológico das arboviroses no Estado de Rondônia, divulgada pelo Programa Estadual de Controle de Doenças Transmitidas pelo Aedes, no dia 28 de novembro, a situação epidemiológica das arboviroses apresentava os seguintes números até o referido mês: 15.376 casos notificados, dos quais, 4.066 confirmados e outros 1.171 sob investigação. Ano passado, o número total de casos notificados foi de 19.328 e 10.574 casos confirmados. Isso representa uma redução de 20% com relação aos casos notificados no mesmo período de 2023, e redução de 62% com relação ao total de casos confirmados para o mesmo período.

AÇÃO CONJUNTA

O diretor-geral da Agevisa, Gilvander Gregório de Lima, destacou a importância da mobilização. “Este momento, apenas o início de um trabalho mais intenso, precisa do engajamento da sociedade civil, na luta contra os criadouros do Aedes aegypti, a atenção precisa ser redobrada no período chuvoso evitando o acúmulo de água e entulho nos quintais.”

CUIDADOS

Manter bem tampado tonéis, caixas e barris de água;

Lavar semanalmente com água e sabão tanques utilizados para armazenar água;

Remover galhos e folhas de calhas;

Não deixar água acumulada sobre a laje;

Fechar bem os sacos de lixo e não deixar ao alcance de animais;

Manter garrafas de vidro e latinhas de boca para baixo;

Acondicionar pneus em locais cobertos;

Fazer sempre a manutenção de piscinas;

Tampar ralos; e

Colocar areia nos cacos de vidro de muros ou cimento.

Fonte: Governo RO