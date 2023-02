No Dia Nacional de Luta dos Povos Indígenas, Sedam ressalta o fortalecimento de laços entre Estado e as populações tradicionais

“Além da criação de projetos, um dos objetivos da Coordenadoria de Povos Indígenas – Copin, é ir aos locais que quase não recebem visitação, se aproximando cada vez mais das comunidades indígenas, chegando aos locais mais distantes e realizando seu papel como coordenadoria”, com essas palavras, o governador Marcos Rocha resume o funcionamento da coordenadoria que existe no âmbito da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Ambiental – Sedam.

Atuando desde 2012, a Copin tem, ainda como objetivo, estabelecer planos de trabalho voltados às comunidades indígenas do Estado de Rondônia, promovendo ações que os favoreçam. A Coordenadoria estreita as relações com os indígenas, ouvindo e buscando as melhorias necessárias que atendam às suas necessidades, realizando junto a outras coordenadorias e secretarias do Estado, as mais diversas tarefas voltadas a estes povos.

Segundo o Secretário Marco Antônio Ribeiro de Menezes Lagos, as parcerias indígenas serão de suma importância na atuação da Copin. “Atuar próximo aos integrantes das comunidades indígenas facilitará a realização dos projetos, adquirindo a confiança e facilitando o sucesso das atividades”, destacou.

A criação do Programa de Educação Ambiental em Terras Indígenas do Estado de Rondônia – Peatir, em parceria com a Coordenadoria de Educação Ambiental – Ceam, é um exemplo que tem como foco adentrar nas comunidades, levando educação ambiental e os demais assuntos relacionados a este tema.

Fonte: Governo RO