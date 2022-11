No Pará, cinco pessoas morreram após um ônibus cair no Rio Amazonas

Reprodução/Redes sociais – 07.11.2022 Após o acidente, o micro-ônibus ficou submerso no Rio Amazonas

Pelo menos cinco pessoas que estavam a bordo de um micro-ônibus morreram após o coletivo, que embarcaria em uma balsa no porto do distrito de Santana do Tapará, virar e cair nas águas do Rio Amazonas nesta segunda-feira (7), em Santarém, no Pará . Equipes do corpo de bombeiros trabalham para regatar um último corpo que está preso dentro do veículo.

Várias imagens que circulam pelas redes sociais, mostram corpos de pessoas que estavam no micro-ônibus sendo retiradas do rio, segundo testemunhas que gravaram o resgate, o acidente teria ocorrido por volta das 5 horas da manhã.

Ainda de acordo com as testemunhas, o motorista teria posicionado o veículo para embarcar na balsa, neste momento, ele saiu para chamar por passageiros que ainda não haviam entrado no ônibus e teria esquecido de puxar o freio de mão. Após o descuido, segundo relatos, o veículo teria descido em direção à água, batido em um cabo de aço, que não suportou o peso e rompeu, logo depois, caiu no rio.

Em nota, a empresa responsável pela travessia informou que o micro-ônibus foi fretado em Santarém para levar um grupo de pessoas para um evento que iria ser realizado em uma igreja evangélica, em Monte Alegre, e afirmou que o acidente ocorreu durante a manobra do veículo para embarcar na balsa.

Segundo a Capitania Fluvial de Santarém e a Polícia Civil do Pará um inquérito será instaurado para apurar o que teria causado o acidente. Ainda de acordo com a corporação, seriam pelo menos quatro adultos e uma criança – um último corpo a ser resgatado ainda estaria preso no interior do veículo.

O Corpo de Bombeiros ainda não confirmou a retirada da 6ª vítima. Já a Polícia Militar que os bombeiros foram acionados por volta de 5h30 para retirada deste último corpo e que precisaram chamar reforço para a operação de resgate.

“Nós fomos acionados por volta das 5h30 da manhã, informando essa situação que o micro-ônibus perdeu o freio e caiu do lado da balsa. Cinco corpos foram retirados, e tem ainda o corpo de um pessoa dentro do micro-ônibus. Estamos aguardando o Corpo de Bombeiros que está vindo de Santarém para retirar esse corpo. O motorista disse que foi realmente problema de freio, que ele não chegou a acionar o freio de mão. Mas as investigações estão a cargo da polícia judiciária”, afirmou a Globo o subcomandante do 4º Posto de Policiamento Destacado (PPD) da CANP, identificado como subtenente Bezerra.

