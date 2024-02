No PodCast do Pensar Agro, Isan Rezende entrevista, Sheila Klener, sobre a importância da geologia no agronegócio

Isan Rezende, presidente do Instituto do Agronegócio (IA), entrevista, no PodCast do Pensar Agro, a deputada estadual e geóloga, Sheila Klener, onde foi discutido o papel fundamental da geologia no agronegócio e a ausência de um banco de dados geológicos no planejamento estratégico do Governo de Mato Grosso.

Durante a entrevista, a deputada apontou como a falta de integração das pesquisas de lavras e outras informações geológicas no estado em um único banco de dados impacta negativamente a elaboração de políticas públicas eficazes para o agronegócio. Ela enfatizou que essa lacuna na gestão de informações compromete a tomada de decisões informadas e limita o desenvolvimento sustentável do setor.

A entrevista completa você vê a seguir:

Fonte: Pensar Agro