NOITE ESPECIAL Seleção Brasileira de Ginástica Rítmica abre as comemorações de aniversário de 109 anos de Porto Velho

Evento será aberto ao público e vai contar com dança, música, poema e muitas atrações surpresas

Em coletiva de imprensa realizada nesta quinta-feira (28), a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (Semes) confirmou que a Vila Olímpica Chiquilito Erse receberá, nesta sexta-feira (29), a apresentação especial da Seleção Brasileira de Ginástica Rítmica de Conjunto, que vai abrir as comemorações do aniversário de 109 anos do município Porto Velho, celebrado no dia dois de outubro.

A programação vai começar a partir das 19h, e vai contar com outras atrações locais, que foram preparadas pela Semes. As apresentações acontecerão no campo da Vila Olímpica e serão abertas ao público.

O local do evento passou por melhorias de pintura, limpeza, iluminação e a estrutura, como por exemplo, das arquibancadas, sonorização e do palco já montado.

A Seleção Brasileira de Ginástica Rítmica de Conjunto ganhou destaque nos últimos meses, e pela primeira vez na história, o Brasil conquistou mais de uma medalha em uma mesma etapa de Copa do Mundo da modalidade, e foram quatro: as meninas do Brasil ficaram com o ouro na prova mista, prata no cinco arcos, bronze no individual geral, além do bronze individual de Bárbara Domingos na fita.

E em sua conquista mais recente, o conjunto do Brasil de ginástica rítmica conquistou e garantiu a vaga para as Olimpíadas de Paris, realizado em agosto em Valência, na Espanha. As brasileiras terminaram na sexta posição do geral, dentro da zona de classificação para os Jogos de 2024.

De acordo com a técnica da seleção, Camila Ferezin, seis ginastas farão apresentações especiais com os aparelhos arcos, bola, maças e fitas. “Estamos preparando duas apresentações para o público de Porto Velho, que vai se encantar com nossas coreografias. É um momento de grande alegria saber que vamos comemorar o aniversário da cidade”, disse a técnica.

OUTRAS ATRAÇÕES

Além da seleção, outras atrações foram confirmadas como a apresentação da escola de música Jorge Andrade, com dança, música e poema, apresentação das ginastas do Programa Talentos do Futuro, que farão um brilhante espetáculo, e ainda um lindo show pirotécnico, para encantar o público presente.

De acordo com a secretária da Semes, Ivonete Gomes, a festa está sendo preparada com muito carinho e dedicação para o município de Porto Velho. “A Seleção brasileira vai abrilhantar ainda mais o início das comemorações de 109 anos de Porto Velho. O público com toda certeza vai se emocionar com cada movimento coreográfico. Nossa cidade merece um espetáculo como este das meninas da seleção”, finaliza a secretária.

Texto: André Oliveira

Foto: André Oliveira

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)

Fonte: Prefeitura de Porto Velho – RO