Nos pênaltis, Croácia elimina o Japão e vai às quartas de final da Copa do Mundo

A Croácia está nas quartas de final da Copa do Mundo. Em um duelo para lá de equilibrado contra o Japão, as croatas despacharam as asiáticas nos pênaltis, após empate no tempo normal e na prorrogação por 1 a 1. Os gols da partida foram marcados por Daizen Maeda, para o Japão, e Ivan Perisic, para a Croácia.

Aprovando a qualidade de seus homens do meio, a Croácia tentou controlar a posse de bola desde o início da partida. Mas o Japão, veloz e vertical, levou perigo em suas tentativas. Com equilíbrio na partida, foram os japoneses que saíram na frente. Em jogada de bola parada, aos 43 minutos, Daizen Maeda aproveitou a bola sobrada dentro da área para abrir o placar.

Na volta do intervalo, a Croácia repetiu a fórmula japonesa para empatar a partida. Aos 10 minutos da segunda etapa, Ivan Perisic subiu mais alto que a defesa dos “Samurais Azuis” e testou firme para deixar tudo igual. O empate baixou o ritmo da partida, com as duas equipes mais cautelosas dentro de campo.

Sem maiores chances para nenhum dos lados, o jogo terminou empatado e foi para a prorrogação. Ainda no primeiro tempo extra, o técnico Zlatko Dalic tirou Luka Modric e Mateo Kovacic de campo. A saída dos meias deixou a Croácia com menos controle sobre o jogo.

As duas equipes até tentaram, mas não conseguiram alterar o marcador. A partida teve que ser decidida nos pênaltis. Esta foi apenas a segunda vez que o Japão teve uma disputa por pênaltis na Copa do Mundo. Antes disso, os Samurais haviam perdido a vaga nas quartas de final de 2010 para o Paraguai na marca da cal. A Croácia, por outro lado, foi para sua terceira decisão por pênaltis – havia vencido as outras duas, contra Dinamarca e Rússia, em 2018. Na disputa de 2022, o retrospecto histórico se confirmou. O goleiro Domininik Livakovic defendeu três cobranças japonesas e garantiu a classificação para a Croácia. Nas quartas de final, os croatas enfrentaram o vencedor do duelo entre Brasil e Coreia do Sul. Momento-chave Aos 10 minutos do segundo tempo, Ivan Perisic subiu dentro da área do Japão e marcou seu sexto gol pela Croácia em Copas do Mundo. Ele se tornou o primeiro jogador a anotar em três edições diferentes de Mundial pelo país (2014, 2018 e 2022) e igualou Davor Suker na artilharia geral da Croácia na Copa. Leia Também: Portaria autoriza flexibilização do horário de A Voz do Brasil Número A Croácia nunca perdeu uma disputa por pênaltis na Copa do Mundo. Em três decisões, são três vitórias. Foram duas na Copa do Mundo de 2018, contra Dinamarca e Rússia, e esta na Copa do Mundo de 2022, contra o Japão. Craque do jogo Não poderia ser diferente. Depois de três cobranças do zagueiro na disputa por pênaltis, o goleiro Dominik Livakovic foi eleito o melhor em campo e recebeu o troféu Budweiser Player of the Match de Japão x Croácia.

Fonte: Agência Esporte