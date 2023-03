Nossa Uai que Trem Bão Sô!!! Quem ai não gosta de um delicioso Pão de Queijo Mineiro? Vamos fazer!!

@cookie_studio Spray nasal alivia a dor da enxaqueca após 15 minutos, segundo estudos

Nesta sexta-feira (10), a agência reguladora norte-americana, Food and Drug Administration (FDA) , aprovou o spray nasal da Pfizer para enxaqueca. O medicamento foi aprovado para tratamento de dores de cabeça aguda em adultos.

“A aprovação marca um avanço significativo para pessoas com enxaqueca que precisam se livrar da dor e preferem opções alternativas aos medicamentos orais”, disse Angela Hwang, diretora comercial e presidente de negócios biofarmacêuticos globais da Pfizer .

Testes em estágio avançado do medicamento avaliaram a capacidade da droga Zavzpret, também conhecida como zavegepant, de lidar com a dor e outros sintomas de enxaqueca em 1.405 pessoas que sofrem múltiplas crises de dores de cabeça por mês.

Os testes foram realizados em 90 clínicas e centros médicos dos Estados Unidos. Na ocasião, metade dos participantes receberam uma única dose da droga e a outra metade, um placebo.

O spray nasal obteve melhor resultado que o placebo em diversos testes, incluindo um de alívio da dor 15 minutos após a administração e um alívio sustentado de duas a 48 horas após o tratamento.

Os resultados dos testes foram divulgados em fevereiro e, de acordo com a diretora comercial, o estudo foi revisado por pares e publicado na revista médica Lancet Neurology.

Segundo a empresa, não foi identificado nenhum efeito colateral grave, sendo os mais comuns: alteração do paladar, desconforto nasal e náusea.

O remédio, porém, é contraindicado para pacientes com histórico de hipersensibilidade ao zavegepant ou a qualquer um de seus componentes. Reações de hipersensibilidade, incluindo edema facial e urticária.

“O medicamento ressalta o compromisso da empresa em fornecer uma opção de tratamento adicional para ajudar as pessoas com enxaqueca a obter alívio e voltar às suas vidas diárias”, afirmou Hwang. “Queremos apoiar ainda mais os bilhões de pessoas em todo o mundo afetadas por esta doença debilitante.”

Está disponível no Brasil?

A aprovação do medicamento ainda não está disponível no Brasil, mas já era aguardada por médicos e pacientes, já que age de forma mais rápida no corpo e é mais uma alternativa às pessoas que sofrem com enxaqueca e não conseguem engolir comprimidos para amenizar a dor.

Ao menos 60% dos pacientes que sofrem com a condição também sentem náuseas, fazendo com que os comprimidos sejam difíceis de engolir.

Fonte: IG SAÚDE