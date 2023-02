NOTA DE PESAR

Foi com tristeza que recebemos a notícia do falecimento do Sr. Lourival Gonçalves, aos 79 anos de idade, ocorrido na data de 8 de fevereiro de 2023. O Sr. Lourival Gonçalves é pai do vereador, ex-presidente da Câmara, Índiomárcio Pedroso. “Amigo da nossa família, um batalhador que ajudou a construir o exercício da política no nosso município e sempre trabalhou pelo desenvolvimento e engrandecimento da nossa região. Alta Floresta D’Oeste perde um grande e importante pioneiro. Aos familiares e amigos do Sr. Lourival Gonçalves, nossos profundos sentimentos, rogando a Deus que conforte seus corações”, disse.

Jean Oliveira

Deputado Estadual