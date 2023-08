Nota de pesar: Angélica Ferreira de Oliveira

Aporte financeiro de R$ 30 milhões vai garantir um lar para mais de 1,1 mil famílias

Nesta sexta-feira (18), o prefeito Hildon Chaves acompanhou de perto o andamento das obras dos empreendimentos habitacionais recuperados graças a investimento próprio do município. Ao todo, mais de 1,1 mil famílias de Porto Velho terão o sonho da casa própria realizado.

A primeira parada foi no Residencial Porto Madero II que concentra quase 270 apartamentos. No local, o prefeito visitou o interior das obras na presença de alguns contemplados, representantes da Caixa Econômica Federal (CEF) e colaboradores da empresa licitada para a conclusão dos trabalhos.

“Garantir que essas famílias passem o próximo Natal na sua casa própria é a meta da Prefeitura. Por isso, nós prezamos, desde o início, para que tudo fosse feito e pensado de modo a evitar imprevisto nas obras. Entregar um lar para essas famílias que tantos anos esperaram é questão de honra e, acima de tudo, um cumprimento constitucional que é o direito à moradia”, declarou o prefeito.

A visita aos apartamentos teve a presença de parte dos futuros moradores. Gente como a Denice Salvaterra, que espera pela entrega há quase 10 anos, e exemplifica bem o perfil dos contemplados. “Me candidatei em 2012 ao Porto Madero II. De lá para cá, morei de aluguel e até em casa cedida por familiares. Tenho fé que até o fim do ano estarei no meu lar junto com os meus filhos. Sair do aluguel vai melhorar muito a minha vida, pois vai permitir que invista esse dinheiro em mim e nos meus filhos”, explicou a futura moradora.

Além do Porto Madero II, o investimento de R$ 30 milhões do município contemplou, ainda, outros três empreendimentos: Porto Madero V, Porto Fino e Porto Bello I, este último já com os sorteios dos endereços realizados e aguardando a entrega das chaves aos contemplados.

Recentemente, a Prefeitura também sorteou os endereços das 269 casas populares também recuperadas graças a investimento próprio do município.

CRONOLOGIA

A recuperação dos quatro residenciais populares começou no ano de 2021, quando a Caixa Econômica Federal (CEF) entendeu que a Prefeitura de Porto Velho possuía maior expertise financeira, jurídica e técnica para garantir a retomada das obras.

Segundo a Secretaria Municipal de Resolução Estratégica de Convênios e Contratos (Semesc), a decisão se deu após a Prefeitura ter, justamente, tomado para si a responsabilidade de garantir a conclusão de outras 269 casas do empreendimento Pró-Moradia Leste I, no bairro Jardim Santana.

Desde que as obras foram retomadas, todas as medições feitas pela Caixa à construtora são reportadas ao município. Essa foi uma das garantias exigidas pelo prefeito Hildon Chaves para evitar o risco de um novo abandono das obras.

Texto: Pedro Bentes

Foto: Felipe Ribeiro

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)

Fonte: Prefeitura de Porto Velho – RO