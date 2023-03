Nota de Pesar: Divina de Fátima Silva

Evento será realizado no edifício-sede dia 17, e terá seminários e homenagens

Na próxima sexta-feira, o Tribunal de Justiça de Rondônia vai comemorar os cinco anos de programa Declare Seu Amor com uma programação especial. Um evento sobre o programa, que incentiva a destinação de recursos para os fundos da Infância e Adolescência, será realizado no auditório do edifício-sede, com a participação do secretário nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania (MDHC) e outros palestrantes.

Mesa presidida pelo desembargador Marcos Alaor Diniz Grangeia, presidente do TJRO, abre o evento que terá palestra do representante do MDHC, Ariel de Castro Alves, com o tema “Os Desafios do Brasil para garantir a Prioridade Absoluta nos Orçamentos e Fundos”. Outra mesa redonda vai abordar o conceito de Cidadania Ativa na destinação de impostos, com o palestrante José Batista Laurindo Júnior, chefe da Divisão de Interação com o Cidadão da Superintendência Regional da Receita Federal do Brasil na 2ª Região Fiscal.

A programação continua à tarde, com mesa presidida pelo desembargador Isaías Fonseca Moraes, coordenador geral da Infância e Juventude do TJRO, que vai tratar de “Projetos Sociais, Captação e Aplicação de Recursos”, com palestra do consultor do Instituto Evolução de Ji-Paraná, Rafael Vaz.

O evento também terá apresentações culturais e informações sobre a campanha Declare Seu Amor 2023, com a indicação e entrega de Certificado de Honra ao Mérito aos Municípios integrantes do Projeto Declare Seu Amor.

Declare Seu Amor

Criado em 2018, o programa Declare Seu Amor tem contribuído para os fundos da Infância, ajudando a manter atividades de instituições que atuam na garantia de direitos de crianças e adolescentes. Nos cinco anos de atuação, quase 3 milhões de reais foram destinados aos fundos por incentivo do programa.

Na semana passada, o desembargador Isaías Fonseca esteve em Brasília e se reuniu com representantes de Rondônia no Senado Federal e na Câmara dos Deputados, que conheceram o programa e declararam apoio.

