Nota de pesar: esposo de servidora

Nesta quarta-feira (21), a sede do TJRO recebeu mais uma vez a visita do Papai Noel dos Correios. Só que desta vez, o bom velhinho veio buscar os 300 presentes arrecadados por servidores, servidoras, magistrados e magistradas do Poder Judiciário de Rondônia.

As doações que lotaram o espaço da Secretaria Administrativa, serão entregues na próxima sexta (23), aos alunos da Escola Municipal Pé de Murici, localizada na zona leste da capital, em uma cerimônia que tradicionalmente emociona as crianças.

A campanha nacional “Papai Noel dos Correios”, que conta há mais de 10 anos com o apoio de servidores (as) e magistrados (as) do TJRO, tem o objetivo de levar a magia do natal às crianças em situação de vulnerabilidade social e alunos da rede pública de ensino. “Nos preocupamos em atender todas as 300 cartinhas recebidas pela instituição para que nenhuma criança ficasse desassistida. Sabemos que essa pode ser a única oportunidade de conseguirem realizar um desejo, que para nós pode ser simples, mas para eles terá um significado especial”, afirma a Secretária Administrativa do TJRO, Elaine Piacentini Bettanin, ao entregar oficialmente as doações arrecadadas.

Assessoria de Comunicação Institucional

Fonte: TJ RO