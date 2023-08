Nota de pesar – Juíza Angélica Ferreira de Oliveira

Integrantes do Poder Judiciário de Rondônia, representantes dos poderes Executivo e Legislativo, instituições do sistema de Justiça e familiares participaram, na quinta-feira, 17, da sessão especial de concessão do título de Cidadão Honorário de Rondônia ao desembargador aposentado Eurico Montenegro Júnior, que foi homenageado, juntamente com o advogado e conselheiro federal da Ordem dos Advogados do Brasil – Elton Assis, pela Assembleia Legislativa. A homenagem foi concedida por iniciativa do deputado estadual Cirone Deiró, pela contribuição ao Estado de Rondônia.

Eurico Montenegro se aposentou no dia 5 de fevereiro de 2021, após 39 anos de contribuição à Justiça. Primeira representante do Judiciário a fazer uso da fala no plenário, a presidente da Associação dos Magistrados de Rondônia, juíza Euma Tourinho, enalteceu o trabalho de Eurico Montenegro. “Sua seriedade, probidade, honestidade, impessoalidade e senso de justiça foram e são nortes valiosos em todos esses anos, condição determinante a quem jurou respeito à constituição e às leis”, pontuou a magistrada.

A personalidade de Eurico Montenegro também foi destacada pelo presidente da Ordem dos Advogados do Brasil Seccional de Rondônia, Márcio Nogueira. Dirigindo-se ao homenageado, jogou luz sobre a obra do magistrado. “De tranquilo trato, afável e parcimonioso, vossa excelência deixa um legado de realizações e de decisões paradigmáticas na jurisprudência da Corte que compunha”, disse.

Para Victor Hugo de Souza Lima, defensor público-geral do Estado, a honraria é justa pelo vasto trabalho empreendido pelos profissionais no campo jurídico. “Hoje é um momento de felicidade, mas também um momento especial de reconhecer o trabalho de pessoas que dignificam o exercício da profissão. São duas personalidades que moldaram a personalidade jurídica em Rondônia. É um instante de enaltecer a alegria e apreço de compartilhar este momento com pessoas que participaram da construção do nosso Estado”, afirmou.

Thiago Denger Queiroz, procurador-geral do Estado, parabenizou a Assembleia assim como o deputado Cirone Deiró, pela justa homenagem. “Relembro o período como aluno do professor Eurico. Ele ali estava por questão de vocação. Orgulho-me e agradeço por todo esse desempenho em prol do nosso Judiciário”, frisou.

Eriberto Gomes Barroso, sub-procurador do MP, afirmou que os homenageados dignificam a Justiça. “A responsabilidade é muito grande, pois julgar não é julgar de forma fria, mas, sim, sentir a necessidade de Justiça. Nosso Poder Judiciário é um dos melhores do Brasil, e devemos isso a pessoas que chegaram em Rondônia na década de 80 para servir a sociedade. Sem a advocacia, nossa democracia não seria nada. Nós temos na advocacia o fato de fazer valer o direito e feliz o homem que serve como exemplo”, citou.

Para o vice-presidente do TRE, desembargador Miguel Monico Neto, contar com a presença de diversos atores do meio político demonstra a grandeza dos homenageados. “Eurico, sua história se mistura com a história de Rondônia, deixando um legado exemplar para todos os magistrados. Trouxe inúmeras luzes para aqueles que o sucederam. Já com o Elton, tive o prazer de compartilhar sua preocupação de integrar a OAB e o seu aperfeiçoamento de carreira é digno de elogios. São duas pessoas que fizeram tanto por nosso Estado”, acrescentou.

Roosevelt Queiroz Costa, decano da Corte, disse que a merecida homenagem é honrosa pela história dos profissionais do Direito em Rondônia. “Eles são exemplos às novas e futuras gerações de advogados. Cada um de nós temos uma história para contar com os homenageados que vieram para Rondônia para atuar. Hoje, a homenagem não é só do Legislativo, mas é uma honra presenciar este momento. O cidadão rondoniense que tanto ajudou na construção do nosso Judiciário. Sou pelo tamanho que vejo e não do tamanho da minha altura. Congratulo os homenageados, pois é um momento que ficará marcado nas nossas vidas”, relatou.

O vice-presidente do TJRO, desembargador Osny Claro, representou o presidente do TJRO, desembargador Marcos Alaor Diniz Grangeia, que cumpria agenda fora do Estado. Osny Claro fez questão de destacar a honraria aos homenageados. “São personalidades notáveis que conquistaram o respeito e a admiração de todos nós. E, neste momento, eles nos unem como cidadãos rondonienses. Nós, de Rondônia, valorizamos a lealdade. Ser nomeado é mais que um título, é uma questão de pertencimento a esta terra”, resumiu.

Escolha

Um vídeo foi exibido com depoimentos de familiares, colegas da magistratura, servidores e amigos. A solenidade também contou com a presença de familiares dos homenageados. Dentre eles, o filho, Eurico Montenegro Filho, que compartilhou memórias com o pai, evidenciando o profissionalismo, a discrição e o caráter.

Em discurso emocionado, Eurico Montenegro relembrou parte de sua história profissional que teve início como procurador do Incra na cidade de Altamira, no Pará. Montenegro também enalteceu o pioneirismo do irmão, o desembargador César Montenegro, um dos Sete Samurais que fundaram a Justiça de Rondônia, e que dá nome ao fórum de Porto Velho. O magistrado agradeceu à iniciativa da Casa de Leis ao conceder o título de Cidadão Rondoniense e reafirmou seu compromisso com o Estado de Rondônia. “Para aqui trouxe minhas trouxas e aqui quero ficar”, finalizou.

Ao final, o deputado estadual Cirone Deiró entregou os títulos de Cidadãos Honorários de Rondônia e parabenizou os homenageados que tanto fizeram pelo Judiciário rondoniense. “Senti-me honrado em proporcionar esta homenagem a dois homens que fizeram muito por nosso Estado e que, a partir desta data, passam a ser cidadãos rondonienses, reconhecendo, assim, a notável trajetória e contribuição para o cenário jurídico rondoniense”, encerrou.

Assista a transmissão do evento no canal da Assembleia Legislativa.

Assessoria de Comunicação Institucional

Fonte: TJ RO