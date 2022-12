Nota de pesar: mãe de servidora

É com imenso pesar que o Tribunal de Justiça de Rondônia comunica o falecimento de Ana Maria Roberto Freire, mãe da servidora Luciana lotada no setor de precatórios da comarca de Porto Velho, ocorrido nesta terça-feira, 27 de dezembro, em Porto Velho.

Servidores(as) e magistrados(as) se solidarizam com familiares e amigos neste momento de irreparável perda, desejando paz a serenidade para enfrentar o luto. As mais sinceras condolências do Poder Judiciário de Rondônia.

