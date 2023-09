Nota de pesar pela morte do pai do ex-deputado Ari Saraiva

A Assembleia Legislativa de Rondônia (Alero), por meio do presidente Marcelo Cruz (Patriota), manifesta os sinceros sentimentos ao ex-deputado estadual Ari Saraiva, em virtude do falecimento de seu pai, o senhor Aprigio Benicio Saraiva, de 74 anos, ocorrido na manhã deste sábado (9).

Aprigio Benicio Saraiva foi pioneiro do município de Colorado do Oeste, onde também chegou a ser vereador e homenageado com o nome da Câmara Municipal. Ele ainda foi servidor de carreira do Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes (DER).

Que a solidariedade e o apoio sejam fontes de consolo neste momento para a família enlutada.

Deputado Marcelo Cruz

Presidente da Assembleia Legislativa

Fonte: Assembleia Legislativa de RO