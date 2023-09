Nota de pesar pela morte do sogro da servidora Cândrica Madalena Silva

A Assembleia Legislativa de Rondônia (Alero), por meio do presidente Marcelo Cruz (Patriota), manifesta os sinceros sentimentos a servidora Cândrica Madalena Silva, em virtude do falecimento do seu sogro, o senhor Gabriel Amorim Lopes, de 70 anos, ocorrido no último domingo (24).

Pioneiro de Ariquemes, Gabriel Amorim Lopes estava em tratamento de um câncer, mas não resistiu.

O velório será nesta segunda-feira (25) na capela da Funerária Ariprev e o sepultamento está marcado para às 17h, em Ariquemes.

Que a solidariedade e o apoio sejam fontes de consolo neste momento para a família enlutada.

Deputado Marcelo Cruz

Presidente da Assembleia Legislativa

Fonte: Assembleia Legislativa de RO