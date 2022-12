Nota de pesar pelo falecimento de Anderson Rodrigues dos Santos

A Prefeitura de Ariquemes fez a entrega de um veículo de Intervenção Rápida para as equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência – SAMU, nesta quarta-feira (14), na área de eventos da Prefeitura. Para a aquisição do veículo, que custou R$ 150 mil, o deputado Adelino Follador (União Brasil) destinou R$ 86.165,83 (oitenta e seis mil, cento e sessenta e cinco reais e oitenta e três centavos), por meio de emenda parlamentar, com contrapartida de R$ 63.834,17 (sessenta e três mil, oitocentos e trinta e quatro reais e dezessete centavos) da Prefeitura.

O objetivo é agilizar o atendimento do SAMU, pois com o veículo a equipe consegue ir mais rápido até o local de atendimento para adiantar os cuidados com o paciente, até a chegada da ambulância.

Texto e foto: Assessoria Parlamentar