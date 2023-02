Nota de pesar pelo falecimento de Domiciano Antônio Coelho

É com grande pesar que comunico o falecimento do senhor Domiciano Antônio Coelho, mais conhecido por Sinha, aos 93 anos de idade, nesta madrugada de terça-feira (31), de causas naturais, em Ouro Preto do Oeste.

Pai, avô e bisavô de uma família numerosa, pai do cantor, compositor e ex-vereador em Ouro Preto, Celso Coelho, que também foi meu colaborador na ALERO.

Expoente da tradicional família Coelho, que iniciou o processo de migração no início dos anos de 1970, vindos especialmente do estado do Espírito Santo, estabelecendo em sua maioria na cidade de Ouro Preto do Oeste, Sinha era um dos últimos rondonienses que mantinha a história do nosso estado em memória viva, sempre lúcido, conversar com ele era uma aula, e buscava intensamente manter as tradições trazidas de sua terra natal, como o “samba de couro”

Aos familiares e amigos deixo o meu mais sincero sentimento de pesar, rogando a Deus que cuide de cada um neste momento de tão grande tristeza.

Adelino Follador

Deputado Estadual – UB