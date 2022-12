Nota de pesar pelo falecimento de Paulo Cesar Gonzaga da Silva

O deputado estadual Luizinho Goebel (PSC) liberou duas emendas parlamentares oriundos de sua autoria para o município de Campo Novo de Rondônia. Através do governo de Estado junto a Secretaria Estadual da Saúde – Sesau, o município foi contemplado com recursos financeiros no valor de R$ 600 mil. Com esses recursos, a prefeitura poderá adquirir insumos e materiais hospitalares no valor de R$ 280 mil e uma ambulância tipo “B”, no valor de R$ 320 mil.

O dinheiro já está na conta na conta da Prefeitura do Município de Campo Novo de Rondônia, mais especificamente na Secretaria Municipal de Saúde – Semsau, para que a prefeitura realize a licitação. Os valores das emendas destinam-se para aplicação na aquisição de insumos e materiais hospitalares e de uma ambulância tipo “B” para a saúde do município.

“Nosso mandato trabalha com afinco para auxiliar no fortalecimento e desenvolvimento dos municípios rondonienses, por mais qualidade de vida e justiça social a todos. Estamos à disposição de prefeitos, vereadores e da população em geral, para ouvir as demandas locais, regionais e auxiliar da melhor forma possível. Contem sempre com nosso trabalho”, reforçou Goebel.

Texto e foto: Assessoria Parlamentar