Nota de pesar pelo falecimento de Vilma Rinque Godoy

Na tarde desta sexta-feira (13), o deputado Ismael Crispin esteve em Mirante da Serra para realizar a entrega de duas cadeiras odontológicas adquiridas com emenda de sua autoria no valor de R$ 60 mil. Na oportunidade, o parlamentar foi recebido no município pelo prefeito Evaldo Duarte e o vereador William Parafuso.

Segundo o Ismael Crispin, a saúde dos moradores de Rondônia sempre foi prioridade no seu mandato.

“De imediato, quando recebemos a demanda do vereador William Parafuso, destinamos o recurso para garantir que a população de Mirante da Serra tenha mais comodidade na hora dos seus atendimentos e que os profissionais consigam desempenhar suas funções com mais agilidade e humanização”, finalizou.

Texto e foto: Assessoria Parlamentar