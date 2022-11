Nota de pesar pelo falecimento do médico e ex-secretário Orlando Ramires

Com muita tristeza e consternação, recebi a notícia do falecimento do médico e ex-secretário estadual de Saúde, Orlando Ramires. Orlando José de Souza Ramires era médico sanitarista e iniciou sua carreira pública no ex Território Federal de Rondônia, no ano de 1974, em Vila de Rondônia (atualmente Ji-Paraná). Foi secretário estadual de Saúde nos Governos de Ângelo Angelin, José Bianco e Confúcio Moura. Ele também comandou a saúde em Ji-Paraná e em Porto Velho.

São mais de quatro décadas do exercício da medicina e também exercendo funções públicas importantes, como diretor da Maternidade Darcy Vargas, diretor do Hospital São José, diretor da SUCAM, Superintendente da FUNASA, diretor do Hospital de Base Ary Pinheiro e presidente da Fundação Fhemeron.

Em nome dos demais deputados, externo à família e amigos os nossos mais profundos votos de pesar e de consternação, pedindo a Deus que dê o consolo aos familiares, em um momento de tristeza e dor.

Alex Redano

Presidente da Assembleia Legislativa