Nota de pesar pelo falecimento do vereador Ronei Rodrigues Antunes

A Assembleia Legislativa de Rondônia (Alero), por meio do presidente Marcelo Cruz (Patriota), manifesta os sinceros sentimentos pelo falecimento do vereador de Theobroma, Ronei Rodrigues Antunes, ocorrido no último sábado (27).

O vereador de 34 anos sofreu um grave acidente no Km 3, da RO-464 (linha 603), quando seu veículo, Fiat Uno, em direção a Theobroma, após sair de uma partida de futebol em Jaru, quando colidiu frontalmente com uma Toyota Hilux, que seguia em sentido contrário.

Que a solidariedade e o apoio sejam fontes de consolo neste momento para a família enlutada.

Deputado estadual Marcelo Cruz

Presidente da Assembleia Legislativa

Fonte: Assembleia Legislativa de RO