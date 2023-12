Nota Legal Rondoniense realiza sorteio de fim de ano com prêmios no valor total de meio milhão de reais; confira os ganhadores

Com o objetivo de prover o desenvolvimento do Sistema Penitenciário, garantindo mais segurança no Estado e melhores condições de trabalho para os servidores, o Governo de Rondônia entregou na manhã da sexta-feira (22), 43 veículos para a Secretaria de Estado da Justiça (Sejus).

O investimento total foi de R$ 4.325.714,00 (quatro milhões, trezentos e vinte cinco mil e setecentos e quatorze reais), sendo 35 veículos no valor de R$ 2.552.874,00 (dois milhões, quinhentos e cinquenta e dois mil e oitocentos e setenta e quatro reais), oriundos do Governo de Rondônia, e 8 no valor de R$ 1.772.840,00 (um milhão, setecentos e setenta e dois mil e oitocentos e quarenta reais), oriundos da Secretaria Nacional de Políticas Penais (Senappen).

Os veículos serão distribuídos por todo o Estado, para unidades prisionais e setores como Escola Estadual de Serviços Penais (Esep), Agência de Inteligência Penitenciária (Aipen), Central Integrada de Alternativas Penais, entre outros, aprimorando o fluxo administrativo e operacional da Sejus e fomentando a execução das demandas que englobam o sistema prisional e as atividades de ressocialização.

O governador do Estado, Marcos Rocha relembrou o tempo em que esteve à frente da gestão da Sejus, como secretário, destacando os avanços que a secretaria obteve ao longo dos anos. “Foram anos de trabalho e os resultados aos poucos começaram a surgir; veio a regulamentação da Polícia Penal, armamento, viaturas operacionais, veículos administrativos, caminhão, ônibus para a Polícia Penal, investimentos na estrutura das unidades prisionais, sempre com o objetivo de garantir mais segurança para a sociedade e melhores condições de trabalho aos servidores. Neste ano, o Governo de Rondônia reforçou a valorização dos servidores, realizando o tão esperado realinhamento salarial das forças de segurança, onde até 2026, a Polícia Penal terá um aumento salarial”, evidenciou.

O secretário da Sejus, Marcus Rito destacou que, os veículos irão proporcionar fluidez na área administrativa e operacional, sendo mais uma passo ao aprimoramento e modernização do sistema prisional, e acrescentou, “atuei 14 anos no Governo Federal e conheço a Execução Penal de Rondônia desde 2006, inclusive acompanhei a época em que o Governador era secretário da Sejus, e pude assistir evolução do Estado e da Polícia Penal, sendo em estrutura, equipamentos e capacitação”, ressaltou.

HOMENAGEM

No Dia da Polícia Penal, comemorado no dia 4 de dezembro, e celebrado pela Sejus no dia 9, foram realizadas homenagens a personagens que se fizeram essenciais na contribuição para o avanço do sistema prisional. Na ocasião, o governador do Estado foi homenageado, e por questões de agenda não pode estar presente, o troféu foi entregue nesta sexta-feira. O governador agradeceu, dedicando o troféu a todos os servidores da Sejus.

Estiveram presentes no dispositivo, o Secretário de Estado da Segurança, Defesa e Cidadania (Sesdec), Felipe Bernardo Vital; presidente do Sindicato dos Policiais Penais e Agentes de Segurança Socioeducativos do Estado de Rondônia, Clebes Dias e o diretor-geral da Polícia Penal, Célio Luiz de Lima.

Fonte: Governo RO