Nota Pública

A Prefeitura de Porto Velho, por intermédio da Superintendência Municipal de Tecnologia da Informação (SMTI), vem a público informar que, infelizmente, nosso servidor foi alvo de ataques cibernéticos, resultando em uma interrupção temporária de nossas aplicações devido a ataques DDoS e envios massivos de pacotes.

A SMTI esclarece que, apesar do incidente, nenhum dado foi alterado ou invadido; o hacker, em vez de contribuir, optou por sobrecarregar o servidor, prejudicando milhares de pessoas que dependem de nossos serviços, como as unidades de pronto atendimento com atendimento manual temporário.

Reafirmamos nosso compromisso com a transparência e esclarecemos que os motivos e intentos do ataque não têm ligação com esta Prefeitura, que tem sido exemplo em transparência. Ressaltamos que estamos trabalhando incansavelmente para restabelecer plenamente nossos sistemas e garantir que a população não seja prejudicada.

A Superintendência Municipal de Tecnologia da Informação está empenhada em manter suas aplicações no ar para o bem-estar da população. Exortamos o hacker responsável a refletir sobre as consequências de suas ações e a direcionar seus esforços para causas construtivas, aderindo aos princípios das boas práticas. Crimes cibernéticos prejudicam a sociedade como um todo, e esperamos que todos possam contribuir para um ambiente digital mais seguro e ético.

Fonte: Prefeitura de Porto Velho – RO