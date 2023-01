Nota sobre derrubada de Torres em Rondônia

Depois do avanço na jornada de conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais – LGPD, conquistando resultado de 85% no seu índice de adequação quanto à privacidade, a Superintendência Estadual de Tecnologia da Informação e Comunicação – Setic elevou o índice no ranking de diagnóstico de Maturidade em Segurança da Informação, para adequação à LGPD.

Na última avaliação realizada em outubro de 2021, a Setic apresentou resultado de 49%. Em 2022, a Coordenadoria de Infraestrutura e Serviços – Coinfra e a Coordenadoria de Segurança da Informação – Cosegi, responderam ao diagnóstico tendo como resultado um índice de 69% no nível de adequação da Setic, enquadrando-se no nível de maturidade “intermediário”.

A Superintendência Estadual de Tecnologia da Informação e Comunicação adotou o uso da ferramenta desenvolvida e disponibilizada pela Secretaria de Governo Digital – SGD, que apresenta como objetivo fornecer ao órgão respondente as informações necessárias para um diagnóstico de maturidade de segurança à adequação da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais.

Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, “o Governo do Estado tem reforçado medidas para aplicação da LGPD no âmbito do Poder Executivo Estadual, tendo como objetivo, proteger os direitos fundamentais de liberdade e de privacidade, visando regulamentar a maneira com que os dados são tratados, armazenados e protegidos”, destaca.

De acordo com o encarregado da proteção de dados, Tiago Aguiar, “o diagnóstico é dividido em dimensões, como: estruturação e organização; gestão de riscos e de vulnerabilidades; gestão de configuração e mudança; gestão de incidentes; desenvolvimento seguro; capacidade, redundância e continuidade; capacitação, conscientização e sensibilização; controles de acesso lógico; e privacidade. É constituído por questões que permitem ao órgão ou entidade mensurar seu grau de maturidade em segurança da informação no que diz respeito à LGPD, possibilitando a identificação e priorização de ações para entrada e permanência em conformidade.

“Podemos observar que a Setic tem aumentado o índice de maturidade em segurança da informação, evoluindo em 20 pontos percentuais em relação ao ano de 2021, o que demonstra o comprometimento desta Superintendência com a temática”, disse Tiago Aguiar.

