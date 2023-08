Notificações de zika vírus aumentam no país em relação a 2022

Goiás e Athletico-PR empataram em 1 a 1 no encerramento da 20ª rodada do Brasileirão, realizado no Hailé Pinheiro. Vitor Roque abriu o placar com um belo gol no primeiro tempo, aos 39 minutos, aumentando sua marca para nove gols na competição e ficando em segundo lugar na artilharia, com quatro gols a menos que Tiquinho Soares.

No início do jogo, o árbitro marcou um pênalti de Cacá, do Goiás, por tocar a bola com o braço após um cruzamento de Allano. No entanto, após revisar o lance no VAR, a marcação foi anulada, pois a bola desviou primeiro na perna do zagueiro.

Após essa jogada, o Athletico teve duas chances perigosas com Canobbio e Vitor Roque, e acabou abrindo o placar na terceira oportunidade, em mais uma jogada entre os dois atacantes.

No segundo tempo, o goleiro Tadeu, do Goiás, fez duas grandes defesas consecutivas em tentativas de Khellven, evitando o segundo gol do Athletico.

Precisando buscar o empate, o Goiás se lançou ao ataque, apostando muito no jogo aéreo. Bruno Melo e Edu tiveram boas oportunidades de cabeça, mas mandaram a bola para fora.

Apesar da frustração da torcida, o time da casa cresceu no jogo, não permitindo que o Athletico jogasse e conseguiu o empate aos 35 minutos do segundo tempo. Alesson recebeu um passe de Vinícius na entrada da área e finalizou no canto direito do gol, levando o Hailé Pinheiro à loucura.

Fonte: Esportes