Nova Brasilândia do Oeste recebe R$ 360 mil para a recuperação das estradas

Ao tomar conhecimento sobre a greve dos funcionários da empresa responsável pelo fornecimento de alimentação ao Hospital João Paulo II, em Porto Velho, o deputado Adelino Follador (União Brasil) entrou em contato com a secretária de Estado da Saúde (SESAU), Semayra Gomes, para cobrar soluções imediatas. Os trabalhadores paralisaram as atividades, na manhã desta terça-feira (21), alegando o motivo da falta de pagamento dos salários, nos últimos dois meses, por parte da empresa terceirizada, responsável por esse serviço no local.

Em resposta ao parlamentar, a secretária disse que “não constam débitos em aberto em relação a pagamentos em favor da empresa contratada terceirizada L. C. Serviços de Fornecimento de Alimentos Preparados EIRELI, prestadora do Hospital e Pronto Socorro João Paulo II”.

Em nota a SESAU informou que:

Os serviços de fornecimento de alimentação preparada são realizados de forma mensal, sendo que o pagamento da nota fiscal ocorre, em regra, em até 30 dias após a apresentação do documento fiscal junto com as comprovações das obrigações fiscais e trabalhistas. Na última sexta-feira, dia 16, a SESAU realizou o pagamento da Nota fiscal nº 847, a qual foi apresentada para a SESAU no dia 13/11/2022 na ordem de R$ 614.205,76, ou seja, dentro do prazo médio de pagamento. Porém, por cumprimento a uma ordem judicial, foi deduzida a ordem de penhora no valor R$ 287.085,80 de modo que o pagamento líquido à empresa ocorreu na ordem de R$ 316.850,73. A SESAU ainda esclarece que as atividades foram normalizadas e os pacientes não serão desassistidos com alimentação no Pronto Socorro.

