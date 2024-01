Nova Diretoria do SINJUR recebe representantes do IPERON E do PREVCOM

Na manhã desta quinta-feira (18), o Diretor de Comunicação do Sindicato dos Servidores do Poder Judiciário do Estado de Rondônia (SINJUR), Rafael Campanha, realizou uma visita ao Tribunal Regional do Trabalho (TRT-14). A ação faz parte da proposta de campanha da atual gestão, que visa apresentar a direção do TJRO projeto para implantação da Polícia Judicial, com fundamento na Resolução 344/2020 do Conselho Nacional de Justiça – CNJ.

A Polícia Judicial já está em operação em todos os Tribunais Superiores e no Supremo Tribunal Federal. Aqui no Estado de Rondônia temos o modelo implementado do TRT. A diretoria do SINJUR está empenhada em estudar os projetos existentes para apresentar um plano personalizado para o TJ. A visita ao TRT marcou o início de uma fase de estudos, na qual representantes do sindicato estão conhecendo de perto órgãos que já contam com a presença da Polícia Judicial.

Durante a visita, Rafael Campanha, que já foi Delegado de Polícia em São Paulo, teve a oportunidade de se reunir com o Comandante da Segurança do TRT, Francyldo Marques de Almeida, que também ocupa o cargo de Chefe da Polícia Judicial do Tribunal. Em uma conversa produtiva, Francyldo se colocou à disposição para colaborar no que for necessário e forneceu informações valiosas, relacionadas à implantação da Polícia Judicial no TRT.

Na ocasião, foram apresentados detalhes sobre os uniformes, viaturas e a estrutura adotada pelo TRT para a efetivação da Polícia Judicial. A criação desta força policial valoriza os servidores do Judiciário e pode ser implementada em conjunto com a Assessoria Militar do TJ, que já exerce um trabalho de muita qualidade.

O sindicato permanece focado no desenvolvimento de um projeto consistente a ser apresentado a Presidência do Tribunal de Justiça, visando contribuir para a segurança e eficiência nas atividades judiciais.

