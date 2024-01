Nova Diretoria do SINJUR se reúne com presidente do Tribunal de justiça, Desembargador Raduan Miguel filho

A conversa pautou as perspectivas futuras e a condução da gestão sindical

Na manhã desta quinta-feira, dia 04/01/2024, os membros da nova Diretoria do Sindicato cumpriram agenda no Tribunal de Justiça com o intuito de se apresentar e também dar boas-vindas ao novo Presidente, Desembargador Raduan Miguel filho. A conversa pautou as perspectivas futuras e a condução da gestão sindical.

O Presidente André Coelho e os Diretores Rafael Campanha (Comunicação), Jerdson Ramos (Financeiro), Jeiele Eline (Administrativa), Orquídea Monteiro (Socioassistencial) e Jefferson Thiago (Jurídico) foram recebidos de maneira muito cordial pelo Desembargador Presidente, pela Juíza Auxiliar da Presidência, Dra. Valdirene bem como pela Chefe de Gabinete da Presidência, Dra. Érica Machado.

Nestas boas-vindas, o Sindicato pode apresentar a equipe e falar sobre como essa nova gestão pretende conduzir os trabalhos em favor da classe. Na ocasião, foram apresentadas algumas pautas relevantes como o Plano de Cargos, Carreiras e Remunerações, a Readequação do Auxílio Saúde e o “Home Office”.

André Coelho, Presidente do SINJUR, destacou a ótima receptividade do Desembargador Raduan Miguel Filho, salientando a importância de uma boa relação para que as demandas dos servidores possam ser alcançadas com sucesso, já o Desembargador reafirmou a disposição da Administração em trabalhar por meio de projetos, alinhando os interesses da Instituição e dos servidores.

