Nova legislatura – Deputado Laerte Gomes terá linha de atuação voltada ao agronegócio e agricultura familiar

Reeleito com 25.603 votos, ficando na primeira posição nas eleições de 2022 pela legenda PSD, o deputado estadual Laerte Gomes é natural de Jacinto Machado (SC), nasceu no dia 16 de dezembro de 1970, tem 52 anos de idade, é casado com Suellen de Holanda Rêgo e pai de dois filhos, Laerte Gomes Filho e Ana Luiza Gomes. O parlamentar chegou em Rondônia aos 17 anos, no município de Alvorada do Oeste, onde iniciou na atividade de comerciante com a mesma idade.

No ano de 2004, sem nunca ter participado da vida pública, Laerte Gomes se candidatou ao cargo de prefeito de Alvorada do Oeste, onde realizou uma campanha política de propostas de trabalho baseada no resgate da autoestima da população alvoradense. Laerte foi eleito com 62% dos votos válidos, pelo PSDB.

Já em 2009, Laerte foi eleito presidente da Associação Rondoniense dos Municípios (Arom), entidade que agrega os 52 municípios de Rondônia. No cargo por duas gestões (2009 a 2012), Laerte Gomes foi reconhecido por fortalecer a representatividade das prefeituras perante os Poderes, implantando várias ações de grande valia para os municípios.

Em 2014, venceu as eleições para deputado estadual pelo PSDB, com 11.360 votos. Na Assembleia Legislativa. Para o 2º biênio, foi eleito 2º vice-presidente da Assembleia Legislativa, renunciando em seguida, para assumir a liderança do Governo no mandato do governador Confúcio Moura e, posteriormente, na gestão do governador Daniel Pereira.

Em 2018 foi reeleito para seu segundo mandato, como deputado estadual, sendo o 4° mais votado no Estado, com 16.984 votos. Ao tomar posse em fevereiro de 2019, o deputado Laerte Gomes é eleito presidente da Assembleia Legislativa, permanecendo no cargo até janeiro de 2021.

Em seu terceiro mandato como deputado estadual neste primeiro biênio, Laerte Gomes apresenta uma linha de atuação voltada para o apoio do agronegócio, em especial, a agricultura familiar, o produtor rural e, também, com direcionamento para a área de saúde e infraestrutura, mais precisamente, a malha viária. O parlamentar tem como base eleitoral os municípios de Ji-Paraná, Alvorada do Oeste, Ouro Preto do Oeste, Região Central e Região da BR-429.

Texto: Juliana Martins

Foto: Thyago Lorentz