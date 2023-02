Nova Mutum faz história, vence o Londrina e segue na Copa do Brasil

O Nova Mutum escreveu nesta quarta-feira (22.02) um grande capítulo de sua história. Jogando em casa, no Valdir Doilho Wons, o Azulão venceu o Londrina pelo placar de 4 a 2 e se classificou para a segunda fase da Copa do Brasil.

O primeiro tempo da partida foi animado, com as duas equipes buscando a vantagem no placar. O Londrina saiu na frente, aos 12 minutos, com Felipe Vieira. O Nova Mutum não demorou a reagir e, no minuto seguinte, empatou com Lorran. Aos 20, o próprio Lorran virou o jogo e aos 22 Felipinho ampliou o marcador. Ainda no primeiro tempo, o Londrina descontou com Júnior Dutra, aos 29.

No segundo tempo, o Nova Mutum não deu tempo para a reação do adversário.

Aos 8 minutos, Lorran marcou o terceiro dele no jogo e o quarto do Azulão.

Aí, coube ao time do Mato Grosso administrar a vantagem e comemorar a classificação. Na próxima fase da Copa do Brasil, o Nova Mutum enfrenta o vencedor do confronto entre Nova Iguaçu (RJ) e Vitória (BA). A data ainda será definida

Fonte: Agência Esporte