Nova Mutum-MT e Desportivo Brasil goleiam e avançam de fase com sobra

Em três horários diferentes, às 14h45, 15h e 15h15, 16 clubes entraram em campo por oito grupos diferentes nesta quarta-feira (10) para encerrarem suas participações na fase de grupos da Copa São Paulo de Futebol Júnior, durante a terceira rodada da etapa.

O Nova Mutum-MT foi o primeiro do Grupo 28 a garantir a classificação, com sete pontos, conquistada depois de vencer o Capital-TO por 5 a 1, eliminando o adversário que terminou com três pontos. Com quatro pontos, o Cruzeiro-MG é o segundo colocado e ainda joga com o União Mogi na última rodada, mas como os paulistas não tem pontos, já estão eliminados.

O Desportivo Brasil alcançou nove pontos no Grupo 16 depois de atropelar o Santa Cruz-PE por 3 a 0 no Ernesto Rocco, em Porto Feliz, eliminando o rival que terminou com três pontos. Na segunda colocação, o Capivariano também avançou ao somar seis tentos, enquanto o Rio Branco-AC terminou sem nada.

Queimadense-PB e União ABC-MS empataram por 1 a 1 no duelo das 14h45, que aconteceu na Arena Barueri. No jogo do Grupo 24, ambos foram eliminados com apenas um ponto, enquanto Palmeiras e Oeste se classificaram com seis pontos e ainda se enfrentam nesta quarta-feira.

Aster Itaquá e Sport-PE também ficaram na igualdade por 1 a 1 no Ildeu Silvestre do Carmono, em Itaquaquecetuba, pelo Grupo 23, no entanto a dupla garantiu seu avanço de fase, ambos com sete pontos, com vantagem ao clube paulista no saldo de gols. Santo André, com três pontos, e Cruzeiro-AL, sem nenhum, foram eliminados.

Outro jogo das 15h terminou com vitória do Goiás-GO por 3 a 1 em cima do União Suzano, no Grupo 27, conquistando seus primeiros pontos, embora eliminado junto ao rival paulista que não pontuou. Na liderança, a Portuguesa somou nove tentos, enquanto o Madureira-RJ passou em segundo com seis.

No José Ferreira Alves, em Tietê, o Comercial buscou o empate por 1 a 1 com o América-MG no fim do Grupo 15 e alcançou seu segundo tento, mas acabou eliminado na terceira colocação, enquanto os mineiros passaram com três pontos atrás do Capital-DF, que somou 7. Na lanterna, o Ivinhema-MS também somou apenas dois pontos.

Taubaté e Cuiabá se enfrentaram no Joaquinzão, em Taubaté, com empate sem gols válido pelo Grupo 22 que classificou o time do Centro-Oeste na liderança, com sete pontos, ao lado dos paulistas, que somaram cinco e terminaram a frente da Inter de Limeira, com quatro, e do Patriotas-PR, que terminou zerado.

Em Salto, o Estádio Amadeu Mosca recebeu o duelo entre Sfera e América-RN, pelo Grupo 17, que terminou com vitória potiguar por 3 a 2 e fez o time saltar para quatro pontos, mas foi eliminado mesmo assim, junto ao Fast Clube-AM, com apenas um. Botafogo e Sfera, ambos com seis, avançaram para a segunda fase.

Confira os jogos desta quarta-feira:

8h45

Joinville-SC 2 x 5 Red Bull Bragantino

10h45

Picos-PI 1 x 2 CSA-AL

11h

Atlético Guaratinguetá 1 x 1 Bahia-BA

12h45

Cruzeiro-AL 1 x 2 Santo André

Madureira-RJ 0 x 3 Portuguesa

13h

Capital-DF 2 x 0 Ivinhema-MS

Rio Branco-AC 0 x 4 Capivariano

Fast Clube-AM 1 x 7 Botafogo

Patriotas-PR 1 x 3 Inter de Limeira

Ibrachina 0 x 0 Vitória-BA

14h45

Queimadense-PB 1 x 1 União ABC-MS

15h

Aster Itaqua 1 x 1 Sport-PE

Capital-TO 1 x 5 Nova Mutum-MT

União Suzano 1 x 3 Goiás-GO

15h15

Comercial Tietê 1 x 1 América-MG

Desportivo Brasil 3 x 0 Santa Cruz-PE

Sfera 2 x 3 América-RN

Taubaté 0 x 0 Cuiabá-MT

17h

Oeste x Palmeiras

17h15

Timon-MA x Floresta-CE

União Mogi x Cruzeiro-MG

19h30

Remo-PA x Nova Venécia-ES

Ska Brasil x Atlético-MG

21h45

Água Santa x Santos

