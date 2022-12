Reprodução/Twitter Nova presidente do Peru propõe antecipar eleições para abril de 2024

A nova presidente do Peru, Dina Boluarte, anunciou, na madrugada desta segunda-feira (12), que apresentará um projeto de lei para antecipar as eleições previstas inicialmente para 2026 para abril de 2024.

Boluarte também anunciou um estado de emergência em três regiões no Sul após dois manifestantes adolescentes morrerem no domingo em confrontos com autoridades.

A presidente, que chegou ao poder após Pedro Castillo tentar fechar o Congresso, mas terminar o dia destiuído e preso, busca uma solução para a crise política do país.

Assim que chegou ao poder, a presidente manifestou a intenção de terminar o mandato que Castillo, que começou em julho de 2021, mas os atos populares demandando a dissolução do Legislativo — alto que o ex-presidente tentou fazer autoritariamente — e convocação de novas eleições gerais a faziam recuar.

Em uma mensagem por volta de meia-noite (2h no Brasil), a chefe de Estado disse que irá propor uma série de reformas constitucionais com a finalidade de melhorar o sistema político.

Crise política

Alan Santos/PR – 03.02.2022 Ex-presidente do Peru, José Pedro Castillo Terrones, durante encontro com o presidente da República do Brasil, Jair Bolsonaro, em Porto Velho, capital de Rondônia

Os apoiadores de Pedro Castillo pedem que ele seja solto e demandam novas eleições para substituírem o Congresso, dominado pela oposição.

Em sua fala desta madrugada, Boluarte disse que o caos político peruano “não é saudável para o país, para a economia, para o combate a pobreza ou para a vida cotidiana de todas as famílias”.

