Nova Rede Wi-fi implementada pela Setic no Palácio Rio Madeira garante maior segurança e conectividade

Para garantir uma maior conectividade de internet via Wi-fi, a Superintendência Estadual de Tecnologia da Informação e Comunicação (Setic) está trocando 125 equipamentos Wi-fi do Palácio Rio Madeira, sede do Governo de Rondônia.

Os equipamentos que estavam com mais de dez anos de utilização, foram substituídos por novos equipamentos com o padrão Wi-Fi 6, que apresentam como principal vantagem, a garantia de maior segurança de rede Wi-fi e maior banda de conexão.

O coordenador da Coordenadoria de Segurança da Informação (Cosegi), Leonardo Courinos, destacou que os novos aparelhos são de fácil manutenção e têm menor consumo energético.

“A maior diferença dos novos aparelhos para os antigos, é o alcance do sinal de conectividade, além do acesso à rede sem fio pela frequência de 5Ghz para equipamentos como notebooks e celulares que utilizam essa tecnologia que possibilita conectividade de alta performance com velocidade de transmissão mais alta”.

A nova rede Wi-fi nomeada “PRM”, substitui a rede “INFOVIA”, apenas nas dependências do Palácio Rio Madeira. O acesso dos servidores à nova rede denominada “PRM”, será realizado com os mesmos dados utilizados no Sistema de Autenticação do Estado de Rondônia (Sauron).

Já para os visitantes que realizaram cadastrado na rede “INFOVIA” continuará com os mesmos dados de acesso. Os novos visitantes, deverão realizar cadastro no link: https://hotspot.setic.ro.gov.br/.

O diretor técnico da Setic, Abdenildo Sobreira destacou que a Setic tem como propósito prover soluções digitais para conectar pessoas ao Estado. “Essa nova melhoria é uma das implementações práticas do nosso propósito, aproximando o Estado do cidadão, contribuindo para a melhoria do serviço público e do acesso à informação”.

Para o superintendente da Setic, Delner Freire, o aprimoramento, é um indicativo do trabalho inteligente do gerenciamento de elementos operacionais e responsabilidade com a integridade da informação, realizados no Governo de Rondônia através da Setic.

Fonte: Governo RO