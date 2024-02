Nova sede da Promotoria de Justiça de Ariquemes é inaugurada

A Promotoria de Justiça de Ariquemes foi reinaugurada oficialmente na tarde da segunda-feira (5/2), ampliando o acesso à Justiça para a população do Vale do Jamari rondoniense. A entrega das novas instalações contou com a presença da Administração Superior do Ministério Público de Rondônia (MPRO), de autoridades locais e da comunidade. O prédio está localizado na Avenida Tancredo Neves, nº 2700.

Durante a solenidade de reinauguração, o chefe do MPRO desejou que todos os atores diretos e indiretos que contribuem com o Sistema de Justiça continuem com o exitoso trabalho em busca da pacificação social.

“O trabalho é sempre para entregar a correta prestação jurisdicional à população do Estado de Rondônia. O prédio do MP está bem localizado, com a reforma bem feita. Tudo foi feito pensando em servir à população de Ariquemes. O local é agradável para que a população seja bem atendida e para que os colaboradores tenham condições adequadas de trabalho, com estrutura que possibilite o exercício de suas atribuições ministeriais”, disse o Procurador-Geral de Justiça (PGJ), Ivanildo de Oliveira.

O compromisso com a prestação do serviço público com eficiência foi reafirmado pelo Coordenador da Comarca de Ariquemes, Promotor de Justiça Otávio Xavier de Carvalho Júnior, além do registro de que a obra vai proporcionar maior conforto e acessibilidade.

Na ocasião, o Chefe de Gabinete da PGJ, Promotor de Justiça Alexandre Jésus de Queiroz Santiago, lembrou que as novas instalações devem contribuir para melhorias em todas as cidades que compõem a Comarca, como por exemplo, Alto Paraíso, Cacaulândia, Cujubim, Monte Negro e Rio Crespo. “Essa estrutura é fruto da união de muitas pessoas. Ela não é uma obra ‘para o Ministério Público’, é uma obra do Ministério Público para a sociedade. O objetivo maior está em melhor prestar um serviço público de qualidade”, comentou.

A reforma foi gerenciada diretamente pela Secretaria-Geral do MPRO, sob coordenação do Promotor de Justiça Dandy de Jesus Leite Borges. Na solenidade, o Secretário-Geral destacou que a obra tem 2.400 m² e foi planejada para se adaptar às demandas da sociedade, permitindo autonomia e segurança.

A unidade teve substituição da cobertura, do piso e revestimento, o forro foi planejado para reduzir ruídos. Também contou com reforma na parte elétrica e ampliação do estacionamento. Toda a obra contempla acessibilidade com substituição das portas e sinalização em braille, adaptação dos banheiros e do auditório, instalação de mapas e piso tátil. A unidade está equipada com sistema de combate a incêndio, conforme normas de manutenção e conservação das instalações.

A cerimônia de reinauguração contou com a presença de representantes do Município, da Defensoria Pública de Rondônia (DPE-RO), da Ordem dos Advogados do Brasil Seccional Rondônia (OAB-RO) e das forças de segurança, como Polícia Rodoviária Federal, Polícia Civil e Polícia Militar.