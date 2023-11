Nova troca entre Israel e Hamas liberta 13 israelenses e 39 palestinos

Reprodução Forças de Defesa de Israel confirmaram morte de cinco comandantes do Hamas

As Forças de Defesa de Israel confirmaram neste domingo (26) a morte de Ahmad al-Ghandour , um dos comandantes militares do Hamas e de mais quatro integrantes do alto comando armado do grupo terrorista . Segundo os israelenses, al-Ghandour esteve diretamente envolvido nos ataques do dia 7 de outubro .

Ahmad al-Ghandour era responsável por comandar a Brigada do Norte e também fazia parte do conselho militar do Hamas. Em 2006, esteve envolvido no ataque ao posto do Exército de Israel na cidade fronteiriça de Kerem Shalom , ao sul da Faixa de Gaza . Desde 2017, al-Ghandour era considerado terrorista pelos Estados Unidos.

Entre os comandantes mortos por Israel está Ayman Siyyam , que de acordo com Israel era o responsável pla unidade de lançamento de foguetes do Hamas . O braço armado do Hamas, as Brigadas al-Qassam, confirmaram as mortes de al-Ghandour e Siyyam.

De acordo com Israel, as mortes aconteceram antes do cessar-fogo temporário em vigor na região desde a última sexta-feira (24).

