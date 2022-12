Divulgação/Banco Mundial/ONU Nova Zelândia veta venda de cigarros para nascidos a partir de 2009

A Nova Zelândia aprovou, nesta terça-feira (13), uma lei que proíbe pessoas nascidas depois de 2008 de comprarem cigarros ou produtos derivados do tabaco. A multa para quem desobedecer a regra poderá ser de até US$ 95.910. A meta do governo é tornar o país “livre de fumo” até 2025.

“Não há nenhuma boa razão para permitir a venda de um produto que mata metade das pessoas que o usam”, disse a ministra adjunta da saúde, Ayesha Verrall. “E posso lhes dizer que acabaremos com isto no futuro, à medida que aprovarmos esta legislação“.

A ministra também ressaltou que o sistema de saúde economizará bilhões de dólares por não precisar tratar doenças causadas pelo fumo, como câncer, ataques cardíacos, derrames etc.

Atualmente, 6 mil varejistas são licenciados para vender tabaco. O governo vai reduzir para 600 até o final de 2023. A venda de cigarros eletrônicos não sera alterada pela nova legislação.

O número de adultos do país que fumam caiu pela metade desde 2010. Ao todo, 56 mil pararam de fumar em 2021.

Fonte: IG SAÚDE