NOVEMBRO AZUL – Servidores municipais participam de palestra sobre saúde do homem

Campanha é alusiva ao combate ao câncer de próstata, segundo maior incidente em homens no país

Nesta quinta-feira (17), os servidores da Secretaria Municipal de Serviços Básicos (Semusb) participaram de uma palestra sobre a conscientização da saúde do homem. O evento faz parte da programação da Prefeitura de Porto Velho em alusão ao Novembro Azul, mês voltado para a prevenção ao câncer de próstata, segundo tipo de câncer que mais atinge homens no Brasil.

A palestra foi ministrada pela enfermeira do Hospital do Amor, Renata Temóteo, que levou informações sobre a doença, sua prevenção e tratamento, bem como sanou dúvidas sobre os tipos de exames e diagnóstico.

“Tentamos abordar o assunto de uma forma diferente, já que culturalmente o homem tem tabu quanto a isso. Apesar de termos uma alta taxa de pacientes enfrentando esta doença em Porto Velho, a procura pelos exames continua baixa. Temos pacientes que fazem a inscrição e não vão no dia e outros que vão no dia, mas não aceitam o toque retal. É importante mostrar pra eles que o toque retal é necessário, assim como a mulher deve fazer constantemente o exame de papanicolau. Não existe prevenção ao câncer de próstata sem o exame de toque retal”, falou a enfermeira.

De acordo com a especialista, a única forma de garantir a cura do câncer de próstata é o diagnóstico precoce, que acontece através dos exames complementares de sangue PSA (antígeno prostático específico) e o exame de toque retal, que permite ao médico avaliar alterações da glândula, como endurecimento e presença de nódulos suspeitos. Eles são indicados aos homens com idades a partir de 40 anos.

“Nós homens temos um certo preconceito e campanhas assim são importantes pra quem é mais novo e pra quem é mais velho entender a importância de se prevenir, já que muitos nem procuram saber sobre o assunto. Eu tenho 42 anos e já faço o exame anualmente porque meu pai tem este câncer e tem que conviver com ele. Os homens precisam entender que além do exame, a saúde e a vida são mais importantes”, falou Alex de Lima Mendes, servidor da Semusb que participou da palestra.

Texto: Beatriz Galvão

Foto: Felipe Ribeiro

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)

Fonte: Prefeitura de Porto Velho – RO