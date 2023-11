NOVEMBRO AZULSeminário Saúde do Homem reforça a importância do autocuidado da população masculina

No local já foram finalizadas também as pinturas das ciclovias e faixas de pedestres

A Secretaria Municipal de Trânsito (Semtran) concluiu toda a sinalização horizontal da avenida Santos Dumont, bairro Nova Esperança. O trabalho segue com a confecção das placas para a sinalização vertical, que será colocada também na av. Décio Bueno ao longo desta semana. O trabalho ainda não foi concluído devido a finalização da obra de infraestrutura nas novas avenidas, como a construção do meio-fio, sarjeta e conclusão dos cruzamentos.

No local já foram finalizadas também as pinturas das ciclovias e das faixas de pedestres. “Nossa equipe trabalhou junto ao 5º BEC para concluir esta etapa da obra, com o caminhão pipa realizando a lavagem da via, além do convênio firmado com a Sejus (Secretaria de Estado da Justiça), onde os reeducandos, junto com os nossos servidores, realizam o serviço de marcação e pintura. Logo estaremos com tudo pronto para entregar da forma mais segura para a população”, explicou Marinaldo Junior, responsável pelo Departamento de Engenharia de Trânsito da Semtran.

Anderson Pereira, secretário titular da pasta, explica a importância do respeito à sinalização para preservação da vida. “Os índices de acidente em Porto Velho têm crescido, é o que apontam os dados levantados desde o mês de janeiro até os dias atuais. A nossa orientação aos condutores, com base nas informações que tivemos acesso, considerando os ditos pontos quentes (locais sinalizados e com acidentes frequentes) é em relação ao respeito à sinalização, que tenham cuidado e atenção nestes locais, até mesmo sobre a velocidade permitida nestas vias”, resumiu o secretário.

Santos Dumont e Décio Bueno

As avenidas são o elo entre a avenida Jorge Teixeira e os bairros da zona norte de Porto Velho, principalmente o Nova Esperança. A Santos Dumont foi concluída com 1,2 quilômetro de extensão, com meio-fio, sarjeta, canteiro central e nas laterais. Já a Décio Bueno, via que faz o deságue na Santos Dumont, foi finalizada com 1,4 quilômetro.

