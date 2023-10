NOVIDADE Programa Talentos do Futuro será implantado no distrito de Rio Pardo

Expectativa é que as atividades comecem a funcionar a partir do ano que vem

A Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (Semes) planeja a implantação do Programa Talentos do Futuro no distrito de Rio Pardo. O principal objetivo do programa é estimular a prática esportiva de crianças e jovens contribuindo no seu desenvolvimento social e integral.

Em um encontro entre a secretária da Semes, Ivonete Gomes, o adjunto, Edilson Pacheco, e o vereador Roneudo Soares a possibilidade foi proposta, e, na ocasião, a secretária explicou para o vereador como funcionam as atividades do programa e os resultados apresentados pelos outros polos, em outros distritos de Porto Velho.

As escolas do programa são divididas em Talentos do Futuro I – Turmas comandadas por professores do quadro do município; Talentos do Futuro II – Turmas de ações sociais das comunidades, cujas entidades preenchem os requisitos da Portaria no 037/2021 e são devidamente aprovadas pela Comissão de Esporte, Lazer, Cultura e Turismo da Câmara de Vereadores; e o Talentos do Futuro III, que são turmas de ações sociais nos distritos.

O Programa no distrito de Rio Pardo, se enquadra no Talentos do Futuro III, ou seja, com professores voluntários que treinarão os alunos de forma gratuita, sem remuneração. A Semes auxilia o trabalho dos voluntários com distribuição de uniformes, lanches e materiais esportivos, para que os treinos sejam realizados de acordo com os outros polos do programa.

O vereador Roneudo Soares conhece bem o distrito de Rio Pardo, que fica distante cerca de 155 quilômetros de Porto Velho, e de acordo com o parlamentar, a chegada do Programa Talentos do Futuro deve beneficiar as crianças e jovens com atividades esportivas.

“Essa primeira reunião foi importante para sabermos como funciona, e a partir de agora vamos correr atrás dos professores e também do local onde deverão acontecer os treinos”, disse o vereador.

Segundo a secretária da Semes, Ivonete Gomes, o objetivo do programa é chegar em vários distritos de Porto Velho. O Talentos do Futuro já funciona, por exemplo, em Extrema, Jaci-Paraná, Nova Califórnia, Vista Alegre, São Carlos, Calama e outros. “A nossa expectativa é aumentar esse programa atendendo crianças e jovens que sonham em ser grandes atletas. Rio Pardo será beneficiado e esperamos a participação dos moradores a partir do ano que vem”, finaliza.

