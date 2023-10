Novilhada Nelore de alta qualidade para o trânsito em em Alta Floresta; vídeo

Uma novilhada Nelore de alta qualidade parou o trânsito no município de Alta Floresta, no interior de Mato Grosso, nesta sexta-feira (06.10). A produção de Nelore de alta qualidade da MM Pecuária Ltda, da fazenda Vale Verde, localizada em Nova Bandeirantes (MT).

O lote em destaque, com 100 novilhas Nelore, pesando em média 13,6 arrobas (205 quilos) foi conduzida por Bruno Bocchi, engenheiro de alimentos e originador da unidade da Friboi em Alta Floresta (MT).

Além disso, Bruno também apresentou bovinos que participaram do Circuito Nelore, realizado em 28 de setembro, onde foram avaliados 362 machos de dois pecuaristas diferentes.

As fazendas Vale do Juruena, de Alceu Elias Feldmann, em Nova Bandeirantes (MT), e Agrocondor II, de Celso Gomes dos Santos, em Alta Floresta (MT), estiveram entre as participantes desse evento.

Fonte: Pensar Agro