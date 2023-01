NOVO ANO – Porto Velho recebe 2023 com show pirotécnico e atrações musicais

Mudanças no trânsito da região central foram necessárias para a segurança do evento

Oito atrações musicais e queima de fogos vão embalar a chegada de 2023 em Porto Velho. Uma grande festa de réveillon, promovida pela Fundação Cultural do Município (Funcultural) e com o apoio de diversas secretarias, promete alegrar a virada de ano dos moradores da capital.

Para isso, uma grande estrutura com palco, som e iluminação foi montada no cruzamento das avenidas Farquar com Sete de Setembro. O evento terá início às 19h30 do próximo sábado (31) com atrações musicais de estilos variados como axé, samba, pagode, forró, sertanejo e DJ.

Entre as atrações musicais confirmadas estão Juninho Alê, Grupo D’Bobeira, Lamarão, Gata Forrozeira, Carol Baby, Ely Lima, Patrícia Morais e Allan Pop. Outro grande momento da noite será o show pirotécnico com queima de fogos de artifício à meia-noite.

Horas antes do evento começar, os moradores devem checar as alterações no trânsito da região da central da capital, bem como mudanças nas rotas do transporte coletivo e outras medidas de segurança necessárias.

