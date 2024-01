Serviço opera em três dias da semana: terça, quinta e domingo

A nova Rota Turística com ônibus que atendem aos moradores da Vila Nova Teotônio, Vila Betel, Paulo Leal e comunidades vizinhas, iniciou as operações nesta semana e teve ajuste de horários. A linha terá o trajeto via Unir e vai oferecer ônibus por três dias da semana: terça, quinta e domingo, com ida e volta da comunidade para a cidade e funcionamento da seguinte forma:

Ida: 07h30 – 16:00

Volta: 09h00 – 17:30

De acordo com o secretário municipal de Trânsito, Mobilidade e Transporte (Semtran), Anderson Pereira, “é mais uma expansão na nossa rede de transporte coletivo e, nesse caso, ajuda a impulsionar o turismo na região e contempla os moradores”.

COMCARD

O preço da passagem será tarifa única de R$ 6,00, o mesmo da capital, e de R$ 4,50 para quem utiliza o ComCard, além de todas as gratuidades garantidas por lei. A oferta do serviço terá 60 dias de teste, e havendo usuários a rota será mantida.

